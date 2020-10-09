Черчесов объяснил, почему вызвал Беляева и рассказал о состоянии Гильерме и Джикии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную защитника «Арсенала» Максима Беляева, а также рассказал о состоянии вратаря Гильерме и защитника Георгия Джикии, сдавших сомнительные тесты на коронавирус.
— Вызов Беляева не связан с игрой Кутепова против Швеции, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ». — Во-первых, Илья играл в первом тайме лучше, чем во втором, но подустал. Сказывается, что мало играет. Беляева мы вызвали, потому что нам не хватает одного игрока, ведь у Семенова микротравма, хотя он уже тренируется.
— Какова ситуация с Гильерме и Джикией? Сможет ли
— На ближайший матч — точно нет, потому что для ближайшего матча мы сдавали тесты сегодня. Раз они не сдавали эти тесты, то не могут помочь команде в матче с Турцией.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.