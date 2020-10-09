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Черчесов объяснил, почему вызвал Беляева и рассказал о состоянии Гильерме и Джикии

16:30
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную защитника «Арсенала» Максима Беляева, а также рассказал о состоянии вратаря Гильерме и защитника Георгия Джикии, сдавших сомнительные тесты на коронавирус.

— Вызов Беляева не связан с игрой Кутепова против Швеции, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ». — Во-первых, Илья играл в первом тайме лучше, чем во втором, но подустал. Сказывается, что мало играет. Беляева мы вызвали, потому что нам не хватает одного игрока, ведь у Семенова микротравма, хотя он уже тренируется.

— Какова ситуация с Гильерме и Джикией? Сможет ли

— На ближайший матч — точно нет, потому что для ближайшего матча мы сдавали тесты сегодня. Раз они не сдавали эти тесты, то не могут помочь команде в матче с Турцией.

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