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Черчесов объяснил, почему включил Черышева в стартовый состав на матч с Кипром

18:53
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед началом матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Кипра объяснил изменения в стартовом составе команды.

— Перед Шотландей была такая же ситуация, как и сейчас, — сказал Черчесов в эфире Первого канала. — К игре готовы. Изменения в стартовом составе команды? Во-первых, игра была энергозатратная, Мариу Фернандесу и Дмитрию Баринову дали паузу, они занимались индивидуально пару дней. Черышев сейчас свежий, нам нужна была скорость.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Кипр — Россия.

Кипр — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Победой России с разностью один-два мяча
56.1%
Крупной победой России
18.2%
Ничьей
16.0%
Победой Кипра с разностью один-два мяча
5.9%
Крупной победой Кипра
3.8%
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