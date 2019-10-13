Черчесов объяснил, почему включил Черышева в стартовый состав на матч с Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед началом матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Кипра объяснил изменения в стартовом составе команды.

— Перед Шотландей была такая же ситуация, как и сейчас, — сказал Черчесов в эфире Первого канала. — К игре готовы. Изменения в стартовом составе команды? Во-первых, игра была энергозатратная, Мариу Фернандесу и Дмитрию Баринову дали паузу, они занимались индивидуально пару дней. Черышев сейчас свежий, нам нужна была скорость.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Кипр — Россия.

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