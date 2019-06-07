Черчесов объяснил, почему верит в Артема Дзюбу

Главный тренер сборной России Cтанислав Черчесов, рассуждая об особой роли нападающего Артема Дзюбы в психологическом климате команды, отметил мотивированность и лидерские качества футболиста.

– Здесь нет секрета. Артем еще в 18-летнем возрасте играл у меня в "Спартаке", я его хорошо знал, – заявил Черчесов в интервью официальному сайту УЕФА. – Можно вдохновлять его или нет, но самое главное – футболист сам мотивированный. Он отлично подготовился к чемпионату мира внутренне, психологически. Цель тренерского штаба – выстроить подготовку так, чтобы к определенному моменту Дзюба выходил на пик формы. Но, повторюсь, личная мотивация играет здесь огромную роль. Мы знаем его характер, знаем, что ему надо для проявления своих лучших качеств. Это командная работа: и он сам, и мы.

– В каждой команде должен присутствовать лидер. Если их несколько, вообще идеально. Да, есть установки, собрания. Но есть и раздевалка, где ребята должны сами между собой регулировать какие-то вещи. Артем это делать умеет. Естественно, мы его в этом плане поддерживаем, – добавил специалист.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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