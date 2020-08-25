Черчесов объяснил, почему в сборной нет Кержакова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в национальную команду не получил вызов голкипер «Зенита» Михаил Кержаков.

— Вы говорили, что не хотели много новых лиц. Дюпина нет по этой причине?

— Нет. Так видит тренер. Каждый сейчас свою фамилию назовет, будем долго говорить. На этот вопрос хорошо ответил Леонид Викторович Слуцкий пару недель назад. Он точно знает — работал и в топ-клубе, и в сборной. Поднимите этот ответ. (Слуцкий говорил: «Одно дело — блистать в «Крыльях» или «Тамбове», а другое — держать уровень давления в «Спартаке». Если мы говорим про сборную, где каждая игра важна, то вратари из ведущих клубов лучше с ним справляются. Это касается не только Дюпина» — Прим. «СЭ»).

— А что по поводу Кержакова, который стабилен?

— Про Дюпина спросили, Беленова тоже можно добавить — стабильно играл в прошлом сезоне и этот хорошо начал. Но когда команда формируется, то без особой нужды стараемся лишних движений не делать. А что Кержаков хорошо выглядит — это факт. И вы это видите, и мы. Внимательно будем наблюдать за ним в дальнейшем. (Константин Алексеев)

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