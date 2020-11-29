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Черчесов объяснил, почему согласился на скандальное телеинтервью

10:36
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему дал резонансное интервью каналу «Матч ТВ».

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— Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир, — сказал Черчесов. — Я сам попросил, чтобы был Губерниев, у которого были вопросы. Чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой, эмоциональной. На это, по большому счету, я и рассчитывал. Что будет эмоциональный разговор, и что-нибудь мы вскроем.

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