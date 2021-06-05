Черчесов объяснил, почему Семенова не было в стартовом составе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог товарищеского матча против Болгарии (1:0) и рассказал, почему защитник Андрей Семенов начал игру со скамейки запасных.

— Как вы оцените Семенова на позиции левого центрального защитника?

— Хорошо.

— Было ли мысль после травмы Кудряшова поменять расстановку?

— Нет. Мы дали Семенову отдохнуть после сборов, только из-за этого он не был в основном составе.

(Данил Алешин)