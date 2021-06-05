Черчесов объяснил, почему Семенова не было в стартовом составе
20:45
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог товарищеского матча против Болгарии (1:0) и рассказал, почему защитник Андрей Семенов начал игру со скамейки запасных.
— Как вы оцените Семенова на позиции левого центрального защитника?
— Хорошо.
— Было ли мысль после травмы Кудряшова поменять расстановку?
— Нет. Мы дали Семенову отдохнуть после сборов, только из-за этого он не был в основном составе.
(Данил Алешин)
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