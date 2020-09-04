Черчесов объяснил, почему поставил Караваева на левый фланг в матче с Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в матче Лиги наций против Сербии.

— Мы недостаточно довольны, потому что в некоторых простых ситуациях теряли мяч, что непозволительно, — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Мы не играли почти год, так что требовать синхронных действий неправильно. Но прибавлять нужно срочно.

Футбол вид спорта такой, что надо двигаться, чтобы преимущество иметь. Первый там у нас недостаточно хорошо получился, потому что перестраивались, так как готовились к другой схеме игры у соперника. Второй тайм был более качественный.

Караваев вышел на левый фланг именно под Сербию. Думали, что у них будет играть быстрый и верткий парень из «Марселя». Он хорошо под него подошел бы. Федя Кудряшов давно не играет. «Побоялись» — неправильное слово, но Караваев должен был сыграть увереннее. Вячеслав хороший матч провел, хотя в тактическом плане допускал ошибки.

У нас не было опыта игры без зрителей. Тишина какая-то непонятная. Честно говоря, было не по себе.

Болельщиков не было на стадионе, но они были у экранов телевизоров. И они, наверное, почувствовали, как мы их хотели порадовать.