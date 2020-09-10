Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную Дивеева, Кучаева и Евгеньева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в национальную команду на матчи Лиги наций защитников Романа Евгеньева («Динамо»), Игоря Дивеева и полузащитника Константина Кучаева (оба — ЦСКА).

— У сборной России — очень опытный состав. Не добиваетесь ли вы стабильного результата сегодня за счет завтрашнего дня команды?

— Есть конкретные задачи, которых надо добиваться. Невозможно планировать что-то эфемерное и говорить про какое-то будущее, если сегодня мы не займем то место, которое надо занять, и не попадем в корзину УЕФА, которая даст нам больше шансов отобраться на чемпионат мира. Обновление должно происходить естественным путем! Это свет на кухне можно включить и выключить, в магнитофоне — нажать на кнопки «Play» или «Stop». В чем согласен с вами — в том, что нельзя упустить момент. Созрел игрок до уровня основного состава национальной команды — нет разницы, сколько ему лет. Если 20-летний тебе поможет выиграть, то он должен играть. Если 37-летний, как Жирков, — то он.

РФС — как клуб. Есть первая команда, есть вторая — и юношеские сборные, как возрасты в академии. Мы спокойно обмениваемся идеями, и так и должно происходить. Но всегда нужно правильно расставлять акценты, что важнее. И излишняя спешка с привлечением того или иного еще не созревшего игрока в состав первой сборной может оказаться для его карьеры вреднее, чем дополнительное ожидание этой зрелости. А выигрывать надо сегодня!

— Вы упомянули центральных защитников молодежной сборной, а мы назовем их фамилии — Евгеньев и Дивеев. Они могут быть привлечены в первую команду в обозримом будущем?

— Мне часто задают подобные вопросы. Мы никогда ничего просто так не делаем. Всех отсматриваем, но у молодежки — своя задача. Если бы в матче с Польшей молодежная сборная ее решила, то дальше нам было бы легче. Тем более что сроки финальных турниров взрослого и молодежного Евро не пересекаются, хотя и идут практически один за другим.

Мы в постоянном контакте с Михаилом Галактионовым, он прекрасно знает наши критерии, цели и принципы взаимоотношений. Пока каждая из команд решает свои задачи, мы не пересекаемся и друг другу не мешаем. Хотя вот, например, в той же Польше вызвали сейчас нескольких игроков молодежки в национальную команду и ничего. И это при том, что на поле они в главной команде регулярно не выходили. Ваши теоретические посылы — это правильно, и мы относимся к ним спокойно. Но в заблуждение вы нас не введете (улыбается).

— Лучшим игроком августа в РПЛ признан еще один игрок молодежки, Константин Кучаев. Вы ведь даже рассматривали его как кандидата на участие в ЧМ-2018, но как раз в этот момент армеец порвал «кресты».

— Радует, что Кучаев возвращает ту форму, которая у него была. После травмы потребовалось минимум полгода, чтобы он заново обрел себя. Но ответ здесь тот же самый, который у нас был всегда. Если мы рассматриваем игрока, по возрасту подходящего молодежке, как твердого футболиста стартового состава первой команды — как это было до ЧМ-2018 с Головиным, — то вызываем его к себе. Если же у нас такой игрок сидел бы в запасе и изредка выходил на поле — лучше пусть он принесет больше пользы молодежной сборной. Многие наверняка дорастут до первой команды. Но всему свое время! Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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