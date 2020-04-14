Черчесов объяснил, почему мало российских игроков уезжает за рубеж

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что раньше российские футболисты уезжали играть в другие европейские лиги, потому что в 90-е в России инфраструктура была хуже, чем сейчас.

— Перед эпидемией одна из самых громких новостей — гол Смолова мадридскому «Реалу». Вы сами играли в бундеслиге, многие партнеры по «Спартаку» и сборной выступали в Италии, Франции, Испании, Португалии. Почему сегодня «наш человек» в «Монако» или «Сельте» — большая редкость?

— Вспомните, на каких «огородах» мы играли в 90-х в чемпионате России, — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец». — Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Грозном — небо и земля, да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами. И по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж.

Только одного желания мало, самое главное — класс футболиста и его конкурентоспособность в Европе. Все определяет уровень игрока.