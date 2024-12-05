Черчесов объяснил необходимость матчей сборной России с соперниками более низкого уровня

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением, что матчи национальной команды интересны зрителям даже в тех случаях, когда соперниками являются команды уровня Брунея.

«Уровень соперника — это одно, самое главное — организация матча, все, что его окружает — зрители, шоу и так далее. В мое время Российский футбольный союз был в этом плане на высоте, и сейчас то же самое. Будь то игра с Сирией или Брунеем, на нее приходят зрители, телевидение показывает. Все идет своим чередом», — рассказал Черчесов ТАСС.

15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0). Четыре дня спустя команда Валерия Карпина в Волгограде обыграла Сирию (4:0). Всего в 2024 году сборная провела 5 товарищеских матчей, в которых одержала 5 побед с разницей мячей 26:0.