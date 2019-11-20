Черчесов объяснил изменения в стартовом составе на матч с Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (5:0) заявил, что изменения в стартовом составе были сделаны из-за медицинских показателей, а также из-за решенных задач.

— С чем связано столько изменений в стартовом составе?

— Во-первых, медицинские покзаатели. Во-вторых, мы задачи уже решили. В любом случае, как бы мы с ней ни сыграли, у нас были бы определенные замены. Если Жирков не играл из-за травмы, то Беляеву и Шунину мы дали возможность себя проявить. Они почти весь год в команде, ситуация подсказывала. Радует, что и Комличенко, и Петров забили первые свои мячи за сборную.

— Бакаев сыграл на всех трех позициях. Где он полезнее?

— Понятно, что слева он играл первый тайм, будучи свежим, и был там очень активен. Мы знали, как там открываться, все ему подсказали. Давайте не будем делать каких-то выводов, посмотрели все позиции, а время покажет. Может, мне показалось, но пока в середине он себя некомфортно чувствует. На флангах ему сподручнее играть.

— Как вам игра Миранчука в двух последних матчах?

— Алексей сыграл оба матча. Отсутствие Головина дало этот шанс. Мы никода не торопимся, даем всем себя проявлять. То же касается Бакаева — мы его потихоньку подводили, сыграл. Беляев, Шунин — то же самое. Стараемся, чтобы игроки в правильное время входили в матч. Не бросать их сразу в бой, а чтобы потихоньку вливались. Давайте дождемся. Сегодня я сказал, что год закончился. С начала года будем опять их оценивать. Будет мартовский сбор — и чемпионат Европы. И будем привлекать, независимо от того, сыграл кто-то в отборочных матчах и сколько. Прошлое — это прошлое, будущее — это будущее. (Игорь Рабинер)

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