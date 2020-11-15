Черчесов — об удалении Семенова и пенальти в матче с Турцией: «Ошибки судьи — часть игры»
23:00
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Турцией (2:3) в Лиге наций прокомментировал судейство поляка Шимона Марчиняка.
— Не хотел бы это обсуждать, — сказал Черчесов. — Ошибки судьи — часть игры, но не хотел бы говорить на эту тему. (Дмитрий Гирин)
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