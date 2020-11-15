Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Турцией (2:3) в Лиге наций прокомментировал судейство поляка Шимона Марчиняка.

— Не хотел бы это обсуждать, — сказал Черчесов. — Ошибки судьи — часть игры, но не хотел бы говорить на эту тему. (Дмитрий Гирин)