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Черчесов — об удалении Семенова и пенальти в матче с Турцией: «Ошибки судьи — часть игры»

23:00
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Турцией (2:3) в Лиге наций прокомментировал судейство поляка Шимона Марчиняка.

— Не хотел бы это обсуждать, — сказал Черчесов. — Ошибки судьи — часть игры, но не хотел бы говорить на эту тему. (Дмитрий Гирин)

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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