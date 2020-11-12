Черчесов: «Об искреннем футболе слышал. Теперь узнал о нежном»
22:55
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Молдавией (0:0) ответил на вопросы журналистов.
— Мы давно не видели такого нежного футбола. Уровень противостояния перед матчами Лиги наций вас устроил?
— Век живи — век учись. Я слышал про искренний футбол, теперь узнал о нежном. Я смотрю на происходящее немного другими глазами, поэтому мне трудно ответить на ваш вопрос. (Константин Алексеев)
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