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Черчесов: «Об искреннем футболе слышал. Теперь узнал о нежном»

22:55
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Молдавией (0:0) ответил на вопросы журналистов.

— Мы давно не видели такого нежного футбола. Уровень противостояния перед матчами Лиги наций вас устроил?

— Век живи — век учись. Я слышал про искренний футбол, теперь узнал о нежном. Я смотрю на происходящее немного другими глазами, поэтому мне трудно ответить на ваш вопрос. (Константин Алексеев)

Молдавия — Россия

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