Черчесов: «Об искреннем футболе слышал. Теперь узнал о нежном»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Молдавией (0:0) ответил на вопросы журналистов.

— Мы давно не видели такого нежного футбола. Уровень противостояния перед матчами Лиги наций вас устроил?

— Век живи — век учись. Я слышал про искренний футбол, теперь узнал о нежном. Я смотрю на происходящее немного другими глазами, поэтому мне трудно ответить на ваш вопрос. (Константин Алексеев)