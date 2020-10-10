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Черчесов — о зрителях на трибунах

13:57
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о возвращении зрителей на трибуны во время матчей национальной команды.

— Акустика хорошая на стадионе «Динамо». Хотим, чтобы максимально возможно заполнили стадион. Мы их с удовольствием ждем — команда просила это передать. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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