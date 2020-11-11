Черчесов о вызове Чалова в сборную России: «Видно, что наш футболист»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове из молодежной команды форварда Федора Чалова.

— Опыт подсказывает, что кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Чалов раньше чувствовал себя некомфортно. Сегодня видно, что наш футболист. Время необходимо. Караваев был на первом сборе... Сейчас изменился. Понял, поговорили, сделал, позвонили. Игроки вливаются. Иногда человек хорошо в клубе играет. А потом мы его видим в сборной. Иногда они некоторое время некомфортно себя чувствуем. А кто-то вообще не вливается. Но мы после первых неудач на игроке крест не ставим.