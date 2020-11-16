Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Турции в Лиге наций (2:3) прокомментировал исход матча.

— Мы объективно оцениваем наших игроков и то, как кто у нас готов. Мы знаем соперника, но соперник играл с Сербией — сербы играли в такую же схему с определенными нюансами. Когда мы играем с той или иной командой, мы изучаем их игры и видим, с какой командой какие проблемы они имеют. Поэтому мы перестроили нашу игру, она дала плоды — турки не знали, как с нами играть. В этом плане мы поступили правильно. Другое дело, что все равно те моменты, которые мы сами себе организовали, — это надо менять.

— Чего не хватило для того, чтобы сравнять счет во втором тайме?

— Надо посмотреть, с игроками поговорить, потому что раз чего-то не хватило, значит, чего-то не хватило. А того, что не хватило, я скажу ребятам в раздевалке, на теории, когда мы спокойно это обсудим. Все-таки отсюда не все видно. Не хотелось бы говорить то, в чем на сто процентов не уверен. (Пресс-служба сборной России)