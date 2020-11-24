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Черчесов — о травме Соболева: «Оскорбляет, что игрок молчит. Никого не заставляем, Федун все знал»

19:44
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с травмой форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Для меня это такое же удивление, как и для вас, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Высказывание генерального директора? Это его личное мнение или клуба? Леонид Арнольдович (Федун — Прим. «СЭ») все знает, мы были в переписке. Вот я сейчас встану и у меня колено замкнет — это кто виноват? Меня оскорбляет, что футболист молчит. Мы никого не заставляем. Федун все прекрасно знал».

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ранее заявил, что тренерский штаб сборной России подверг опасности здоровье Соболева.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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