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Черчесов — о Тадиче: «Отличный футболист. Хотел его подписать, когда тренировал «Динамо»

15:38
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии выделил в составе соперника полузащитника Душана Тадича, который пропустит встречу.

— В Сербии всегда игроки хорошего уровня и хорошая команда. Не знаю, почему такое долгое время не выходит на крупные турниры я не знаю. Отсутствие Тадича? У нас тоже многих не будет. Мы в равных условиях. Тадич отличный футболист. Возможно, он сам не знает, но я хотел его подписать, когда тренировал «Динамо». Думаю, тренер сборной Сербии найдет, кем его заменить. (Севастиан Терлецкий)

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