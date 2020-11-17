Черчесов — о Тадиче: «Отличный футболист. Хотел его подписать, когда тренировал «Динамо»
15:38
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии выделил в составе соперника полузащитника Душана Тадича, который пропустит встречу.
— В Сербии всегда игроки хорошего уровня и хорошая команда. Не знаю, почему такое долгое время не выходит на крупные турниры я не знаю. Отсутствие Тадича? У нас тоже многих не будет. Мы в равных условиях. Тадич отличный футболист. Возможно, он сам не знает, но я хотел его подписать, когда тренировал «Динамо». Думаю, тренер сборной Сербии найдет, кем его заменить. (Севастиан Терлецкий)
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