Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии выделил в составе соперника полузащитника Душана Тадича, который пропустит встречу.

— В Сербии всегда игроки хорошего уровня и хорошая команда. Не знаю, почему такое долгое время не выходит на крупные турниры я не знаю. Отсутствие Тадича? У нас тоже многих не будет. Мы в равных условиях. Тадич отличный футболист. Возможно, он сам не знает, но я хотел его подписать, когда тренировал «Динамо». Думаю, тренер сборной Сербии найдет, кем его заменить. (Севастиан Терлецкий)