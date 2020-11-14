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Черчесов — о состоянии Заболотного, Лесового и Ерохина

14:13
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитника Александра Ерохина, а также форвардов Даниила Лесового и Антона Заболотного.

Ранее игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус, но затем у всех троих оказались отрицательные результаты.

— Это неприятный для нас момент. Другое дело, что игроки остались на нашей базе в Новогорске. Их там хорошо принимали. Они сделали несколько тестов, которые показали отрицательный результат. У них была программа, которую они выполняли. Физическое состояние — хорошее.

К сожалению, с командой надо тренироваться, чтобы находиться в хорошем игровом тонусе. Эмоциональное состояние у них тем более высокое, потому что они до нас долетели. Так что есть время подумать до завтра. Возможно, кто-то из них и будет в основном составе. (Наталья Юрина)

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