Черчесов — о состоянии Заболотного, Лесового и Ерохина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитника Александра Ерохина, а также форвардов Даниила Лесового и Антона Заболотного.
Ранее игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус, но затем у всех троих оказались отрицательные результаты.
— Это неприятный для нас момент. Другое дело, что игроки остались на нашей базе в Новогорске. Их там хорошо принимали. Они сделали несколько тестов, которые показали отрицательный результат. У них была программа, которую они выполняли. Физическое состояние — хорошее.
К сожалению, с командой надо тренироваться, чтобы находиться в хорошем игровом тонусе. Эмоциональное состояние у них тем более высокое, потому что они до нас долетели. Так что есть время подумать до завтра. Возможно, кто-то из них и будет в основном составе. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.