Черчесов о скандальном интервью: «Получил то, что хотел»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что своим скандальным интервью Денису Казанскому добился поставленных задач. В интервью специалист резко высказался о молодых футболистах национальной команды, за что получил критику со стороны клубов.

— Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир. И сам попросил, чтобы был Губерниев, — сказал Черчесов. — Хотелось, чтобы наша беседа была не сфабрикованной, а живой и эмоциональной. Рассчитывал, что будет эмоциональный разговор — и что-нибудь мы вскроем. Мы после каждого сбора общаемся, а когда спокойно говоришь, это так и воспринимается. А когда добавляешь в разговор эмоций, драйва и нерва, то тогда — да, до наших болельщиков и журналистов что-то доходит. Поэтому — что по большому счету хотел, то и получил.

— Многие посчитали, что в этом интервью Черчесов перешел границы и вел себя недопустимо. Говорили даже, что в перерыве между эфирами были громкие фразы и выпады в адрес журналистов. Как вы это прокомментируете?

— Я еще раз повторю: что хотел — то и получил: немножко эмоций. Когда спокойно говоришь, то тебя не всегда слышат. Я и там это несколько раз сказал. С вашими коллегами у нас были дискуссии и в перерывах, и после. Огромное им спасибо за то, что они поддержали тот эфир, который получился таким, каким хотелось. После него мы еще все обсудили. Конечно, были эмоциональные разговоры. Переговорили с Денисом Казанским. Он пригласил меня на передачу, которую ведет вместе с Сычевым. Но сказал, что пока не приду, у нас игры, надо готовиться к чемпионату Европы. А попозже на чай приду. Я почти все передачи смотрю, они достаточно интересные. Но там надо рассказывать истории, а я пока хочу заниматься насущными делами.