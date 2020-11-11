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Черчесов — о сборе в Новогорске: «Выполнили, что запланировали»

14:00
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги сбора команды на базе в Новогорске.

— Мы выполнили то, что запланировали. Состояние футболистов всегда различное — кто-то только в РПЛ играет кто-то в еврокубках. И внутреннее состояние разное. Мы от этих всех составляющих исходим. Восстанавливаем игроков. Что планировали — выполнили. Погода сопутствует, поле в великолепном состоянии. Футболисты приходят в себя. Работа идет нормально.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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