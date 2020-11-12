Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Молдавией (0:0) ответил на вопрос о рейтинге ФИФА и его влиянии на жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2022.

— Теперь будет сложнее попасть во вторую корзину при жеребьевке ЧМ-2022. Это держали в голове?

— Математикой сегодня не занимались, готовились к игре. Вопросы рейтинга подразумеваются по умолчанию, но мы на них не концентрировались. Впереди еще два матча, посмотрим. В конце концов никто не знает, какая корзина принесет тебе больше счастья. (Константин Алексеев)