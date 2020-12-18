Главный тренер сборной России — о разгромном поражении от Сербии (0:5) в последнем матче групповой стадии Лиги наций.

— Давайте, я вам расскажу, что сказал мой австрийский товарищ, — сказал Черчесов. — Он мне сначала позвонил, обсудил результат, а чуть позже перезвонил со словами: «Я посмотрел нарезку голевых моментов. Счет 5:0, а могло было быть 5:3, 5:4 или 5:5». Но я повторяю: результат на табло. И я отталкиваюсь от этого. Одно дело «могло быть», а другое — «есть». Никаких иллюзий.

— Может быть, имело смысл отменить спарринг с Молдавией, ведь именно ничья с ней отправила нас в третью корзину посева отбора ЧМ-2022, а даже если бы просто не сыграли, то остались бы во второй?

— Отказываться мы даже чисто юридически не имели права. Но когда должны были состояться встречи со Швецией и Молдавией? В марте 2020 года. Тогда график получился бы дома/в гостях. А из-за переноса получились одни выезды. Просили молдаван поменяться полями, они отказали. Имели право.

Корзина же, как мы видим, роли не сыграла. Испания, Франция, Бельгия, Германия — с ними бороться за прямую путевку тяжело. Нам попалась команда иного плана, хотя никто не говорит, что с Хорватией нам повезло. Все-таки это серебряный призер чемпионата мира.

(Константин Алексеев, Вячеслав Короткин)

Сборная России заняла второе место в групповом турнире Лиги наций, уступив выигравшей группу Венгрии 3 очка. Из-за ничьей с Молдавией (0:0) и поражений от Турции (2:3) и Сербии (0:5) Россия не смогла сохранить место во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022.

В отборочном турнире ЧМ-2022 Россия сыграет в одной группе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Полностью интервью Черчесова — на сайте «СЭ»