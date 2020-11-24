Черчесов о матче с Сербией: «Это тоже результат. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результат матча Лиги наций с командой Сербии (0:5).

«Результат? 0:5 — это тоже результат, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Если правильно к этому подходить... Иногда 0:5 лучше, чем 0:1. 0:5 — все ясно. Какой у нас резерв, кто у нас кого может подменить. И мы лишний раз видим, что не все так просто на нашем уровне. Мы лишний раз в том или ином решении убедились».