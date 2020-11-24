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Черчесов о матче с Сербией: «Это тоже результат. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

19:25
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результат матча Лиги наций с командой Сербии (0:5).

«Результат? 0:5 — это тоже результат, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Если правильно к этому подходить... Иногда 0:5 лучше, чем 0:1. 0:5 — все ясно. Какой у нас резерв, кто у нас кого может подменить. И мы лишний раз видим, что не все так просто на нашем уровне. Мы лишний раз в том или ином решении убедились».

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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