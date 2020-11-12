Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги товарищеского матча с Молдавией (0:0).

— Контрольный матч, в котором каждый тренер решал свои задачи. Мы готовились по одному плану, но жизнь внесла свои коррективы — есть травмированные, кто-то не приехал из-за тестов на коронавирус. Что ж, попробовали другие варианты. При зрителях играть приятнее. Болельщиков, а также голов, нам не хватало. (Константин Алексеев)