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Черчесов — о матче с Молдавией: «Не хватало зрителей и голов»

22:45
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги товарищеского матча с Молдавией (0:0).

— Контрольный матч, в котором каждый тренер решал свои задачи. Мы готовились по одному плану, но жизнь внесла свои коррективы — есть травмированные, кто-то не приехал из-за тестов на коронавирус. Что ж, попробовали другие варианты. При зрителях играть приятнее. Болельщиков, а также голов, нам не хватало. (Константин Алексеев)

Молдавия — Россия

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