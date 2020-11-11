Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о результатах тестов на коронавирус у трех футболистов. Сомнительные результаты выявлены у форвард Антона Заболотного и полузащитников Александра Ерохина и Даниила Лесового.

— Во-первых, мы вызвали 24 человека. Опыт прошлого сбора показал, что разная может быть ситуация. Тест сегодня показал, что 3 игрока не могут участвовать. Почему один Чалов? Мы не можем довызывать игроков, которые тест УЕФА не прошли. У нас один игрок остался — Соболев. Заболотный и Ерохин, которого мы планировали вперед ставить. С Галактионовым я поговорил. Наш медицинский штаб сейчас вопрос изучает с тестами.