Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 рассказал о контрольных матчах сборной России накануне турнире.

— По товарищеским матчам есть определенность?

— По контрольным.

— Извините, по контрольным.

— До жеребьевки была одна идея, сейчас она трансформировалась. Судя по соперникам, надо вносить коррективы. Не буду говорить, кто, что и где, но мимоходом обсудили какие-то вещи.

— Где будете базироваться?

— Давайте нам пару дней. Есть планы А, Б, Ц и Д. думаю, остановимся на плане А.

— Как вам остальные группы?

— Между собой обсудили. Если посмотреть на все группы, никто не проскочит. У всех есть команды, против которых надо себя проявлять. Это касается и третьей и четвертой корзин тоже. Не зря говорят, что чемпионат Европы сложнее, чем чемпионат мира. Особенно на групповом этапе. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020: состав всех групп