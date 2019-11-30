Черчесов — о контрольных матчах: «До жеребьевки была одна идея, сейчас она трансформировалась»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 рассказал о контрольных матчах сборной России накануне турнире.
— По товарищеским матчам есть определенность?
— По контрольным.
— Извините, по контрольным.
— До жеребьевки была одна идея, сейчас она трансформировалась. Судя по соперникам, надо вносить коррективы. Не буду говорить, кто, что и где, но мимоходом обсудили какие-то вещи.
— Где будете базироваться?
— Давайте нам пару дней. Есть планы А, Б, Ц и Д. думаю, остановимся на плане А.
— Как вам остальные группы?
— Между собой обсудили. Если посмотреть на все группы, никто не проскочит. У всех есть команды, против которых надо себя проявлять. Это касается и третьей и четвертой корзин тоже. Не зря говорят, что чемпионат Европы сложнее, чем чемпионат мира. Особенно на групповом этапе. (Дмитрий Зеленов)