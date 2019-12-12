Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме.

Он отметил, что голкипер качественно начал сезон что в клубе, что в национальной команде, и провел весь отборочный турнир на стабильно хорошем уровне, но нужно будет полностью восстановиться, а также привести себя в порядок психологически.

— Удовлетворены ли вы тем, как осенью играл Гильерме?

— Он качественно начал сезоне что в клубе, что в национальной команде, и провел весь отборочный турнир на стабильно хорошем уровне. За исключением двух матчей с бельгийцами и одного — с шотландцами, семь остальных матчей мы сыграли на ноль, и это говорит в том числе о качестве его действий. Ноябрь, понятно, получился для него не совсем удачным. В плюс это, естественно, не идет, но может случиться с каждым.

Последние матчи Гильерме пропускает из-за травмы, которая, возможно, мешала ему и раньше. Он — один из тех, кому во время отпуска как раз и нужно будет полностью восстановиться, а также привести себя в порядок психологически. И стартовать по новой.

— Если бы вызов на очередной сбор нужно было делать здесь и сейчас, пригласили бы вы в команду Михаила Кержакова? Удивило и впечатлило ли вас то, как он воспользовался шансом стать первым номером «Зенита»?

— Если бы я вчера появился в российском футболе, то это могло бы меня удивить. Но мы Кержакова давно знаем, и не понаслышке — он играл и в моем родном Владикавказе. Рады каждому игроку, который проявляет себя на протяжении достаточно продолжительного отрезка времени. Причем говорю не только о Мише, а о любом футболисте. Равно как и о том, что у нас никогда не было такого — игрок вдруг проявил себя в одном-двух матчах, и нужно срочно его рассмотреть.

Но мы не играем в «футбольный менеджер» на компьютере — того убрали, того поставили, и все легко и просто. Есть сложившаяся команда, в которую нужно безболезненно войти. Естественным путем. Поэтому сегодня на такой вопрос ответить не могу. (Игорь Рабинер)

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