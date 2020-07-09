Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал даты выездных контрольных матчей. 8 октября команда Станислава Черчесова на стадионе «Френдс Арена» в Сольне сыграет со Швецией. 12 ноября сборная России встретится с Молдавией на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.

— УЕФА определил даты проведения контрольных матчей, которые по объективным причинам не были сыграны в марте текущего года. 8 октября сборная России встретится на выезде со Швецией и 12 ноября — с Молдавией. Думаю, это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. Таким образом, с учетом игр Лиги наций сборная России проведет в октябре и ноябре по три матча, — приводит сайт РФС слова Черчесова.