Черчесов: «Новичков у нас достаточно. Это не из-за того, что мы так планировали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии отметил, что в команде произошли изменения. По его словам, некоторые игроки выбыли, поэтому пришлось вызвать молодежь.

— Новичков у нас достаточно. Это не из-за того, что мы так планировали, — отметил Черчесов. — Некоторые игроки выбывали, мы вызвали нескольких ребят из молодежной сборной. С каждой тренировкой они все лучше понимают требования. Нам надо набираться терпения и постепенно встраивать их в состав. (Севастиан Терлецкий)