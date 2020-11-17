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Черчесов: «Новичков у нас достаточно. Это не из-за того, что мы так планировали»

15:27
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии отметил, что в команде произошли изменения. По его словам, некоторые игроки выбыли, поэтому пришлось вызвать молодежь.

— Новичков у нас достаточно. Это не из-за того, что мы так планировали, — отметил Черчесов. — Некоторые игроки выбывали, мы вызвали нескольких ребят из молодежной сборной. С каждой тренировкой они все лучше понимают требования. Нам надо набираться терпения и постепенно встраивать их в состав. (Севастиан Терлецкий)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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