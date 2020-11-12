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Черчесов: «Не знаю, было ли когда-то в сборной столько новобранцев»

23:10
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Молдавией (0:0) ответил на вопрос, какую пользу принесла эта игра.

— Какую-то пользу извлекли из матча?

— Есть ситуация, в которой мы находимся. Я не знаю, было ли еще когда-то столько новобранцев, как сейчас. Это совсем другая сборная по сравнению с командой, которая была пару месяцев назад. Кто-то пропускает из-за травм, кто-то — из-за ковида. Мы хотим выигрывать в любом состоянии, но сегодня не удалось. Разберем этот матч. (Константин Алексеев)

Молдавия — Россия

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