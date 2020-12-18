Черчесов: «Не вызывая Дзюбу в ноябре уже знал, что его будет не хватать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о решении не вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды.

— Принимая то решение, я уже знал, что его будет не хватать, — сказал Черчесов. — Кстати, то все говорили, мол, дайте Дзюбе отдохнуть, выпускайте других нападающих. А когда играют Чалов и Заболотный, то вспоминают об Артеме. Но мы о другом. В жестком ритме матчей Дзюбе и так-то было непросто, а когда добавилась та ситуация, то стало еще сложнее.

Мы с ним связались в тот же день, чтобы он знал нашу позицию. Правда, говорил не я, а врач команды Эдуард Безуглов, посчитал, что Артему недостаточно комфортно со мной общаться в тех обстоятельствах. Но при любой ситуации у нас есть диалог с футболистом, чтобы он знал правду. Неслучайно Дзюба в этот же вечер истории забил «Краснодару».

Приглашать уставшего игрока в сборную, вынуждая его еще и дистанционно улаживать семейные дела, неправильно. Да и не факт, что его присутствие развернуло бы ситуацию кардинально. А сам я по видеосвязи с Артемом говорил уже после окончания сбора.

В начале ноября Черчесов объявил о выводе Дзюбы из состава сборной на ноябрьские матчи после появления в интернете видео интимного характера с участием футболиста. В ноябре Россия сыграла вничью с Молдавией (0:0) в товарищеском матче и уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5), заняв второе место в групповом турнире Лиги наций.

Кроме того, сборная не смогла сохранить место во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022. В отборочном турнире ЧМ-2022 Россия сыграет в одной группе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

(Константин Алексеев, Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Черчесова — на сайте «СЭ»