«Черчесов не враг себе, не будет вызывать кого-то по дружбе». Павлюченко прокомментировал состав сборной

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал оглашение состава национальной команды на октябрьские матчи.

Команда Станислава Черчесова проведет контрольную встречу со Швецией (8 октября) и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).

— Казалось, что сборной России в двух прошлых матчах не хватало креатива. Возвращение в состав Черышева поможет это исправить?

— А что не хватало? Как сборная сыграла в прошлых матчах? Правильно, выиграла. Что еще надо? Нужен креатив, чтобы проиграть? Команда выиграла. Понятно, что Денис очень многое делает для сборной, многое умеет. Когда он травмирован, его не хватает, но и без него сборная выглядела достаточно хорошо. С Черышевым будет еще сильнее.

— В сборной опять Далер Кузяев, который уже два месяца без клуба. Это нормально?

— Наверное, Станислав Саламович следит за игроками, общается с ними, знает, кто в какой форме. Если он его вызывает, значит, правильно делает.

— Опять обсуждается выбор по голкиперам. У вас есть вопросы по отсутствию Беленова или кого-то еще?

— Конечно, хочется многих видеть в сборной. Тот же Беленов в порядке — вратарь хорошего класса, был с ним в одной команде. Но всех же не вызовешь. Станислав Саламович посчитал, что сейчас эти вратари (Гильерме, Шунин, Джанаев — «СЭ») выглядят сильнее остальных. Кто знает, может быть, на следующем сборе Беленов будет основным вратарем, мы не знаем.

У команды есть главный тренер, а тут еще и вопрос по вратарям, Станислав Саламович эту позицию хорошо знает. Те, кого он вызвал — они лучшие на сегодняшний день. Он же не враг себе и не будет вызывать кого-то по дружбе. Сборная дает результат, поэтому тот состав, который есть — правильный. (Севастиан Терлецкий)