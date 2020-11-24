Черчесов не считает, что он должен подать в отставку

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение, что ему не следует подавать в отставку.

«Плохо слышал, что он говорит. Переведите, — сказал Черчесов в интервью Дмитрию Губерниеву на канале «Матч ТВ». — Главному тренеру сборной России не следовало уходить в отставку. Если бы следовало, то я сделал. Одна игра, которая сыграна безобразно.

Все остались недовольны. И прежде всего я сам. Но это спорт: надо переосмыслить и сделать правильные шаги. Задача глобальная выполнена. Как говорил Штирлиц, запоминается последнее. Поэтому мы в таком негативном свете».

Ранее сборная России уступила Сербии (0:5) в Лиге наций и потеряла шансы на выход в дивизион А.