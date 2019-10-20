Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.

— Сбреете ли вы усы в случае победы на чемпионате Европы?

— Нет. Потому что после чемпионата Европы будет чемпионат мира. А туда без усов ехать нельзя, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, обыграв Кипр в матче отборочного турнира (5:0).

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