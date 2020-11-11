Черчесов не определился с новым капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не знает, кто будет капитаном команды в предстоящих матчах, а также отметил хорошую готовность вратарей.

— Капитан? Решим.

Все вратари в хорошем состоянии. Два — из ЛЧ, они в хорошем тонусе. Три игры на носу. Будем определять по готовности.

Черышев сыграл с «Реалом» с первых минут. Они выиграли 4:1. Он приехал в намного лучшем состоянии, чем на тот сбор. Леша вышел на 30 минут. Принес команде ничью, забив великолепный гол. Но клубы — это клубы.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.