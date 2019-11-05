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Черчесов не обсуждал с Дзюбой его контракт с «Зенитом»

16:10
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не обсуждал с нападающим Артемом Дзюбой ситуацию с его контрактом с «Зенитом». Россиянам предстоят отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

— У Дзюбы в «Зените» заканчивается контракт. Обсуждали с ним эту ситуацию?

— Не обсуждал. Ваши коллеги спрашивали уже, и я отвечаю всегда так. Чем быстрее решаются такие вопросы, тем спокойнее всем. И «Зениту», и Дзюбе, и сборной. Вроде бы меня это не касается, а меня спрашивают. Но дать ему контракт или нет — вопрос не ко мне. Хотелось бы, чтобы тема закрылась. Чтобы не было ситуации, как с Гильерме. Там ведь конце концов пришли к соглашению, а народ будоражили очень долго. (Дмитрий Зеленов)

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