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Черчесов не исключает возвращения Акинфеева в сборную России

11:19
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не теряет связь с бывшим голкипером национальной команды Игорем Акинфеевым.

— Ну, чтобы такая нога была, нужна голова — подсказывать правильные вещи, — ответил Черчесов на вопрос о легендарной ноге Акинфеева в матче с Испанией в интервью порталу welcome2020.ru. — А по поводу Игоря ... Мы не то чтобы вспоминаем: недавно с ним виделись — открывали турнир в Бронницах, переписываемся, созваниваемся. Связь не теряем. Пока у него ЦСКА, а там посмотрим, как все будет выглядеть в будущем.

Отметим, что сегодня 2 сентября Черчесову исполняется 56 лет.

Дополнительная информация

https://welcome2020.ru/cherchesov

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