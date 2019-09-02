Черчесов не исключает возвращения Акинфеева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не теряет связь с бывшим голкипером национальной команды Игорем Акинфеевым.

— Ну, чтобы такая нога была, нужна голова — подсказывать правильные вещи, — ответил Черчесов на вопрос о легендарной ноге Акинфеева в матче с Испанией в интервью порталу welcome2020.ru. — А по поводу Игоря ... Мы не то чтобы вспоминаем: недавно с ним виделись — открывали турнир в Бронницах, переписываемся, созваниваемся. Связь не теряем. Пока у него ЦСКА, а там посмотрим, как все будет выглядеть в будущем.

Отметим, что сегодня 2 сентября Черчесову исполняется 56 лет.