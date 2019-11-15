Черчесов не говорил с Акинфеевым о возвращении в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не обсуждал с вратарем и капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым возвращение в национальную команду. Голкипер с 2004 по 2018 год провел за сборную 111 матчей и завершил международную карьеру после чемпионата мира-2018. На днях в СМИ появилась информация, что Черчесов просил Акинфеева вернуться.

— Акинфеев? Я на эту тему с ним ни разу не разговаривал, — сказал Черчесов. — Последний раз мы с ним виделись 22 августа на открытие его турнира в Балашихе. Также 13 октября он поздравил смской с победой. Это все наше общение в последние полгода. Игорь — российский гражданин с российским паспортом, который после чемпионата мира завершил карьеру. Потом мы встретились два раза, он сказал что возвращение невозможно по той или иной причине. Причину говорить не буду. Но если что-то изменится, я скажу об этом первый. А завтра в воротах будет играть Гильерме. (Дмитрий Зимин)

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