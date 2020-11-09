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Черчесов не беспокоится о плотном графике игр сборной

17:20
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды заявил, что сложный график не является трудностью из-за уже приобретенного опыта.

— График сейчас идентичен октябрю. Но тогда три игры были дома, без выездов. Сейчас у нас три выезда. Координированные вещи мы делаем: и медицинский, и тренерский штаб. И 24 футболиста вызвали — на пару больше из-за игр. Мы анализируем и надеемся, что предыдущий сбор нам пошел на пользу. Опыт приобрели. Но это всех сборных касается, а не только нас.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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