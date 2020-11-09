Черчесов не беспокоится о плотном графике игр сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды заявил, что сложный график не является трудностью из-за уже приобретенного опыта.

— График сейчас идентичен октябрю. Но тогда три игры были дома, без выездов. Сейчас у нас три выезда. Координированные вещи мы делаем: и медицинский, и тренерский штаб. И 24 футболиста вызвали — на пару больше из-за игр. Мы анализируем и надеемся, что предыдущий сбор нам пошел на пользу. Опыт приобрели. Но это всех сборных касается, а не только нас.