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Черчесов назвал сильной сборную Турции

22:13
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со Швецией в Москве (1:2) оценил результат следующего соперника своей команды, сборной Турции. Ее россияне примут в воскресенье, 11 октября, в рамках 3-го тура Лиги наций. Перед выездом в Москву турки сыграли вничью контрольную встречу с Германией (3:3).

— Ничья в матче Германия — Турция вас удивила? — вопрос Черчесову в послематчевом комментарии для прессы.

— Почему я должен удивиться? Смотрел вчера весь матч. Чемпионат Турции уже стартовал, футболисты находятся в гораздо более хорошем состоянии, чем в сентябре. У них сильная команда, так что нас ждет в воскресенье трудный матч. (Константин Алексеев)

Россия — Швеция

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