Черчесов назвал причины неудачной серии сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью каналу «Россия 24» высказался по поводу неудачной серии национальной команды, которая не не может победить шесть игр подряд. По его словам, не стоит искать связь между неудачами национальной команды и российских клубов в еврокубках.

— Серия сборной России из 6 матчей без побед и серия наших клубов из 16 матчей без побед в еврокубках как-то связаны? Это же не стечение обстоятельств? Это системный сбой?

— Не думаю, что сейчас стоит жонглировать какими-то словами и значениями. Чемпионат, Лига чемпионов и Лига Европы продолжаются. Убежден, что каждый клуб сделает для себя определенный анализ. Каждый по-своему сталкивался с ситуацией.

«Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА без паузы начали сезон, но на них ложится дополнительная нагрузка. Плюс игроки в сборные уезжают. У других — немножко по-другому. Невозможно сказать, что в условной команде Икс, которая не участвует в еврокубках, и тех, кто играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, схожая ситуация. Она совершенно разная. Нужно определенный анализ сделать.

Что касается сборной, то мы не встречались девять месяцев. Вы понимаете наши ощущения, когда мы увиделись в первый раз после этой паузы. Сейчас после поражений от Турции и Сербии эмоции схлынули — и начинается спокойный анализ. Сейчас он может быть недостаточно глубоким. Здесь много нюансов — и спортивных, и медицинских. Мы с этим столкнулись и, думаю, еще столкнемся.