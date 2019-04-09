Черчесов назвал позитивным фактором появление в составе сборной России молодых игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил на заседании Технического комитета Российского футбольного союза (РФС) в Москве. Специалист назвал позитивным фактором появление в составе национальной команды молодых игроков, включая Ильзата Ахметова, Федора Чалова, Вячеслава Караваева и Дмитрия Баринова.

Черчесов также рассказал о первых двух играх отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием национальной команды: Россия проиграла Бельгии (1:3) и победила Казахстан (4:0). Он заявил, что сборная может противостоять командам высокого уровня, однако для этого нужно больше времени на подготовку.

Напомним, в июне сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретится с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).

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