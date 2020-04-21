Черчесов назвал полевого игрока, который может встать в ворота сборной в чрезвычайной ситуации

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте РФС, назвал полевых футболистов, которые могли бы в решающий момент встать в ворота национальной команды. Специалист упомянул Артема Дзюбу и Федора Кудряшова.

— Идет 80-я минута матча против Сборной Дании на Евро2020, нашего голкипера удаляют, а замен больше нет. Кто встал бы на ворота, если бы игра шла прямо сейчас. И почему?

— Надеюсь, вы имели ввиду то, что к 80-й минуте этой игры сборная России уже обеспечила себе выход в плей-офф Евро (смеется). Что касается ответа, то могу сказать, что наш капитан Артем Дзюба после тренировок периодически надевает вратарские перчатки, становится в ворота и отражает удары партнеров. Поэтому он точно будет готов к такой ситуации. Возможно, рассудительный Федор Кудряшов подойдет для этой роли. Но опять же с точки зрения конкретной ситуации очень важно, чтобы сам игрок чувствовал, что может это сделать в данную секунду.