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Черчесов назвал капитана сборной России на матч с Турцией

14:15
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил имя капитана команды на матч Лиги наций против Турции.

— Джикия свою роль выполнял, ответственно к этому подошел. Понятно, что он и в «Спартаке» капитан. Поэтому ему это знакомо — Георгий знает функции капитана. В сборной это было для него впервые. Определенная ответственность ложилась. Но он прекрасно справился и хорошо руководил командой. В завтрашней игре Джикия тоже будет капитаном. (Наталья Юрина)

Матч Турция — Россия состоится завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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