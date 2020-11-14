Черчесов назвал капитана сборной России на матч с Турцией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил имя капитана команды на матч Лиги наций против Турции.
— Джикия свою роль выполнял, ответственно к этому подошел. Понятно, что он и в «Спартаке» капитан. Поэтому ему это знакомо — Георгий знает функции капитана. В сборной это было для него впервые. Определенная ответственность ложилась. Но он прекрасно справился и хорошо руководил командой. В завтрашней игре Джикия тоже будет капитаном. (Наталья Юрина)
Матч Турция — Россия состоится завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.