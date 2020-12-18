ФИФА опубликовала полные итоги голосования за лучших игроков и тренеров 2020 года. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов при выборе лучшего из коллег на первое место поставил Ханса Флика из «Баварии».

На второе место специалист поставил Юргена Клоппа из «Ливерпуля», который в результате стал победителем голосования. Третьим Черчесов назвал Зинедина Зидана («Реал»).

При выборе футболиста года Черчесов назвал Роберта Левандовски из «Баварии», который стал победителем итогового голосования. На второе место Черчесов поставил Виргила ван Дейка из «Ливерпуля», на третье — Садио Мане, также представляющего «Ливерпуль».

При выборе вратаря года бывший голкипер Черчесов поставил на первое место одноклубника Левандовски Мануэля Нойера. В тройку также вошли Алиссон из «Ливерпуля» и Ян Облак из «Атлетико». В результате выбор Черчесова совпал с итоговыми результатами: Нойер стал первым, Алиссон вторым, Облак — третьим.