Черчесов - на "Прямой линии" с Путиным: "Я задавать вопросы отвык"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Перед выходом президента их спросили о том, какие вопросы они хотят адресовать главе государства.

– Это то место, наконец-то, когда мне сказали, что надо или можно (я даже не знаю) задать какой-то вопрос, – отметил Черчесов. – Я даже растерялся, потому что 2,5 года вопросы задают только мне. Все вопросы начинаются с "почему" и "зачем". Я задавать вопросы отвык.

– Можно тогда продолжим и зададим вам вопрос? Чемпионат Европы выиграем? Или чемпионат мира? Стоит ли ехать в Петербург?

– Вам – да. Нам обязательно. Вам – да, а нам – как бы в придачу.

– Давайте у Дзюбы уточним этот момент. Артем, есть, что добавить?

– Сталислав Саламович все сказал. Чемпионат мира можно и нужно провести в Москве, Питере. Потому что мы увидели, какое грандиозное было событие. Мы только выражаем слова благодарности Владимиру Владимировичу и всем, кто сделал такую популяризацию футболу. Сейчас много мальчишек пошли заниматься футболом. Это потрясающе. Спасибо вам. Вопросов нет.