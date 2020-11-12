Черчесов: «Мы терпеливы к новобранцам»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Молдавией (0:0) оценил игру новичков команды.

— Оцените игру дебютантов.

— Пока оценивать не будем, это лучше делать по итогам какого-то этапа. Молодежная сборная свой отборочный цикл завершила, у нас появился шанс задействовать футболистов этой команды. Мы действуем последовательно: говорили о том, что как только представиться возможность, сразу вызовем, — сделали это. Чтобы быть объективными надо в спокойной обстановке игру посмотреть на видео еще раз. Тогда и футболистам можно будет что-то подсказать, и для себя выводы сделать. Мы терпеливы к новобранцам. Рады, что они здесь, они потихоньку вливаются. Теперь они уже дебютировали, стали полноценными игроками сборной. Отношением к тренировкам и игре я доволен. А более конкретно поговорим на теории. (Константин Алексеев)