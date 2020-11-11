Черчесов: «Мы не в состоянии контролировать тесты на коронавирус»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о положительных тестах на коронавирус у полузащитников Даниила Лесового и Александра Ерохина, а также у нападающего Антона Заболотного.

— График? Чем меньше на это обращать внимание, тем лучше. Мы этот вопрос даже не затрагиваем. Об этом уже смешно говорить.

Не сказал бы, что коронавирусный период для тренеров сложный. Мы планируем свои нагрузки. Наша задача- рассчитать нагрузку, чтобы не было травм. Тест, к которому ты никакого отношения не имеешь, показывает, что у тебя кто-то выбыл. Если бы это были мышцы, то сказал бы, что мы что-то не так сделали. А так мы планируем свою работу. А тесты — мы не в состоянии контролировать. Лесовой, Заболотный и Ерохин так вчера тренировались... А потом говорят, что они больны. Караваев вон догнать не мог Заболотного.

Вместо Антона Заболотного в сборную был вызван нападающий ЦСКА Федор Чалов, находившийся в расположении молодежной национальной команды.