Черчесов и другие тренеры сборных отчитаются в четверг

В четверг, 21 ноября в Москве пройдет технический комитет РФС, на котором о проделанной работе за год отчитаются все тренеры российских сборных, включая Станислава Черчесова, сообщил «СЭ» спортивный директор РФС Андрей Лексаков.

— Техком пройдет 21-го числа, на нем по проделанной работе отчитаются главные тренеры всех команд, включая взрослую сборную, — сказал Лексаков. (Александр Рогулев)

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