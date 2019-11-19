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Черчесов и другие тренеры сборных отчитаются в четверг

19 ноября 2019, 23:41
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В четверг, 21 ноября в Москве пройдет технический комитет РФС, на котором о проделанной работе за год отчитаются все тренеры российских сборных, включая Станислава Черчесова, сообщил «СЭ» спортивный директор РФС Андрей Лексаков.

— Техком пройдет 21-го числа, на нем по проделанной работе отчитаются главные тренеры всех команд, включая взрослую сборную, — сказал Лексаков. (Александр Рогулев)

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